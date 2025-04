Borse Europa chiudono in rialzo Milano di nuovo la migliore 147

Borse in Europa, con rialzi che spaziano dal più 0,10% di Londra, al più 0,45% di Parigi, al più 0,79% il Francoforte e, maglia rosa per la seconda giornata consecutiva, Milano con un più 1,47%. Sull'indice Ftse-Mib i maggiori rialzi hanno coinvolto Mediobanca (+6,61%), Banca Monte Paschi Siena (+4,64%), Iveco Group (+3,44%) e Pirelli (+3,38%). I cali più forti hanno toccato Campari (-2,21%), Inwit (-0,68%), Amplifon (-0,67%) e Diasorin (-0,46%). Nel frattempo, nel pomeriggio Wall Street prosegue contrastata con un meno 0,35% del Dow Jones e un più 0,36% del Nasdaq. L'euro mostra una limatura a 1,1376 dollari.

