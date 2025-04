Borsa Milano chiude in rialzo Ftse Mib 14

Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato l'1,47% a 37.348 punti. Bene le banche con Mediobanca (+6,6%) regina del listino milanese. Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +1,4% Leggi su Quotidiano.net Ladiin. IlMib ha guadagnato l'1,47% a 37.348 punti. Bene le banche con Mediobanca (+6,6%) regina del listino milanese.

Su questo argomento da altre fonti

La Borsa di Milano chiude in forte rialzo, +1,42%. Europa brillante - Wall Street intanto accelera. Il Dow Jones sale del 2,77% a 40.267,95 punti, il Nasdaq avanza del 4,21% a 16.988,03 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso del 3,27% a 5.461,12 punti. (ANSA ... 🔗ansa.it

La Borsa del 23 aprile, Milano chiude a +1,4% spinta dai conti di Stm - Donald Trump non ha più alcuna intenzione di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell, dopo le pesanti accuse dei giorni scorsi. Oggi Beghelli lascia Piazza Affari ... 🔗quifinanza.it