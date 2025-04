Borsa Hong Kong positiva apre a 063

Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo: l'indice Hang Seng registra nelle prime battute un rialzo dello 0,63%, portandosi a 22.048,34 punti. Quotidiano.net - Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,63% Leggi su Quotidiano.net Ladila seduta in territorio positivo: l'indice Hang Seng registra nelle prime battute un rialzo dello 0,63%, portandosi a 22.048,34 punti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi poco mossa: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,08%, a 20.581,33 punti. 🔗quotidiano.net

La Borsa di Hong Kong torna agli scambi poco mossa: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute lo 0,08%, a 20.581,33 punti. 🔗quotidiano.net

Seduta contrastata in Asia con le azioni della Cina continentale in calo (Shanghai -0,9% e Shenzhen - 2,02%) mentre Hong Kong corre in rialzo dell'1,1 per cento e Tokyo chude in rialzo dello 0,25 per cento. A sostenere la Borsa in Giappone sono state le banche, sulle attese di ulteriori aumenti dei tassi di interesse e le aziende della difesa. Bene anche le auto, sulle attese di una ripresa dei colloqui tra Honda e Nissan. 🔗quotidiano.net

Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,63%; Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,63%; Borse, l'Europa chiude positiva. Milano la migliore (+1%) trainata dalle trimestrali; Borse asiatiche: Tokyo positiva, giù Hong Kong e Shangai. Pechino punta sui bond. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,63% - La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio positivo: l'indice Hang Seng registra nelle prime battute un rialzo dello 0,63%, portandosi a 22.048,34 punti. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Borse asiatiche: Tokyo positiva, giù Hong Kong e Shangai. Pechino punta sui bond - Le Borse asiatiche si muovono in ordine sparso dopo l’entusiasmo registrato a Wall Street, dove gli indici hanno reagito positivamente alle parole più concilianti del presidente Donald Trump nei confr ... 🔗msn.com

Borsa di Hong Kong in rialzo: Hang Seng chiude a +0,78% - L’indice Hang Seng di Hong Kong chiude in positivo con un incremento dello 0,78%, mentre gli indici cinesi mostrano un mix di risultati. L’ottimismo prevale in attesa delle decisioni del Politburo sul ... 🔗borse.it