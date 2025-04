Borsa di Tokyo chiude la settimana in positivo trainata dal settore tecnologico

Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana col segno positivo, trainata dall'ottimismo sul comparto della tecnologia, grazie alla ripresa di fiducia negli Stati Uniti, sul listino del Nasdaq, e i risultati di Alphabet migliori delle aspettative.In apertura il Nikkei segna un amento dello 0,91%, a quota 35.357,36, e un guadagno di 318 punti. Sul mercato valutario lo yen si mantiene sui massimi in 7 mesi sul dollaro, a 142,90, ed è poco variato sull'euro a 162,40.

Wall Street chiude in rosso, tra le borse asiatiche male soltanto Tokyo Gli indici di Wall Street continuano a subire l'effetto dei dazi, nonostante Trump li abbia sospesi per 90 giorni. Chiusura della borsa in negativo con Dow Jones -2,5%, Nasdaq - 4,3%, S&P 500 - 3,4%. Dazi, Wall Street chi 🔗ilgiornaleditalia.it

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta in ribasso, in scia alla nuova contrazione degli indici azionari Usa, mentre aumentano i timori di pesanti ripercussioni sul commercio globale dopo i dazi annunciati dall'amministrazione Usa e possibili ritorsioni. In apertura il listino di riferimento Nikkei cede l'1,31%, segnando quota 37,210.78, con una perdita di 494 punti. Sul mercato valutario lo yen si rafforza sul dollaro a un livello di 147,80 e sull'euro a 159,50. 🔗quotidiano.net

La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in lieve calo, dopo la giornata di festività nazionale, ieri, con gli investitori che guardano con preoccupazione alle ripercussioni sul commercio globale, in vista dell'applicazione dei dazi Usa, e la sostenibilità della crescita dell'economia a stelle e strisce. In apertura, l'indice Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,10%, a quota 37. 🔗quotidiano.net

