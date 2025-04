Borsa accelerano Mediobanca 5 e Mps 4

Mediobanca e Mps sugli scudi a Piazza Affari e nel primo pomeriggio in accelerazione con un rialzo rispettivamente del 5 e del 4 per cento. Proseguono ben intonati anche gli altri titoli bancari in un listino che prende slancio (Ftse Mib +1,2%). Unicredit sale del 2,3%, Intesa Sanpaolo dell'1,94% e Banca Mediolanum del 2,18 per cento. Bene anche gli industriali Prysmian (+3,2%) e Pirelli (+3%). Deboli Campari (-1%) e Amplifon (-0,22%). Quotidiano.net - Borsa: accelerano Mediobanca +5% e Mps +4% Leggi su Quotidiano.net e Mps sugli scudi a Piazza Affari e nel primo pomeriggio in accelerazione con un rialzo rispettivamente del 5 e del 4 per cento. Proseguono ben intonati anche gli altri titoli bancari in un listino che prende slancio (Ftse Mib +1,2%). Unicredit sale del 2,3%, Intesa Sanpaolo dell'1,94% e Banca Mediolanum del 2,18 per cento. Bene anche gli industriali Prysmian (+3,2%) e Pirelli (+3%). Deboli Campari (-1%) e Amplifon (-0,22%).

I conti di Mps: utile oltre 1,9 miliardi, confermata l’operazione Mediobanca. Il titolo sale in Borsa - Siena, 6 febbraio 2025 – Il Monte dei Paschi di Siena ha presentato i conti del 2024 e ha rilanciato l’Ops su Mediobanca. Numeri che sono piaciuti in avvio ai Mercati, col titolo in rialzo a Piazza Affari. Mps ha chiuso infatti il 2024 con un utile di 1.951 milioni di euro, in calo del 4,9% rispetto ai 2.052 milioni del 2023, esercizio che aveva però beneficiato di rilasci di riserve sui rischi legali per un ammontare di 471 milioni. 🔗quotidiano.net

