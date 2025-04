Borgonovo denuncia furto d auto la Polizia Locale la ritrova parcheggiata altrove

Polizia Locale di Borgonovo. Un anziano di 79 anni, residente a Garlasco aveva denunciato il furto della propria Toyota Yaris seminuova dopo aver partecipato alla Fiera dell'Angelo. Ilpiacenza.it - Borgonovo: denuncia furto d'auto, la Polizia Locale la ritrova parcheggiata altrove Leggi su Ilpiacenza.it Quella che sembrava la spiacevole conclusione di una gita fuori porta si è trasformata in un lieto fine grazie alladi. Un anziano di 79 anni, residente a Garlasco avevato ildella propria Toyota Yaris seminuova dopo aver partecipato alla Fiera dell'Angelo.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Borgonovo: denuncia furto d'auto, la Polizia Locale la ritrova parcheggiata altrove - Quella che sembrava la spiacevole conclusione di una gita fuori porta si è trasformata in un lieto fine grazie alla Polizia Locale di Borgonovo. Un anziano di 79 anni, residente a Garlasco aveva denunciato il furto della propria Toyota Yaris seminuova dopo aver partecipato alla Fiera dell'Angelo... 🔗ilpiacenza.it

"La truffa della gomma bucata": residente teatina denuncia furto nel parcheggio del centro commerciale - Un episodio inquietante è stato denunciato da una cittadina di Chieti ieri 12 marzo all’uscita del centro commerciale Centauro. "Dopo aver terminato la spesa, una volta entrato in auto, un individuo si è avvicinato con una scusa ingannevole: fingendo di aver fatto cadere una chiave, si è chinato... 🔗chietitoday.it

Ultima Generazione, attivista denuncia per furto chef Cracco: “Mi ha rubato il telefonino ed è andato via” - Milano, 27 marzo 2025 – Tre attiviste del movimento ‘Il Giusto Prezzo’ di Ultima Generazione hanno inscenato, mercoledì, un'azione dimostrativa all'interno del ristorante Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Attivisti di ultima Generazione portati via dal retro dopo azione al interno del ristorante Cracco, Polizia Di Stato sul posto, Milano, 26 Marzo 2025, Ansa/Andrea Fasani Entrate nel locale con una regolare prenotazione alle 13:30, hanno ordinato tre bicchieri di vino prima di dare avvio alla protesta: una è salita su un tavolo mentre un'altra ha esposto uno striscione con ... 🔗ilgiorno.it

Borgonovo: denuncia furto d'auto, la Polizia Locale la ritrova parcheggiata altrove; Denuncia il furto dell'auto, ma l'aveva parcheggiata da un'altra parte; Redazione; Borgonovo denuncia furto d auto la Polizia Locale la ritrova parcheggiata altrove. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Borgonovo: denuncia furto d'auto, la Polizia Locale la ritrova parcheggiata altrove - Protagonista un 79enne di Garlasco certo di essere vittima di un reato alla fiera dell’Angelo. Il ringraziamento: «Siete i miei angeli, mi avete ridato la serenità» ... 🔗ilpiacenza.it