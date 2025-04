Bolsonaro in terapia intensiva accusato di golpe in ospedale

Bolsonaro, operato il 13 aprile per un intervento di ricostruzione dell’addome durato dodici ore. Il bollettino medico diffuso ieri dall’ospedale Df Star di Brasilia, dove il leader politico è ricoverato in terapia intensiva, indica che il paziente presenta alterazioni significative nei parametri di laboratorio e un’elevata pressione arteriosa. L’ex presidente continua la fisioterapia motoria e viene nutrito tramite sondino. I medici raccomandano che il degente non riceva visite e non indicano una data per le sue dimissioni. Tuttavia, in ospedale gli è stato notificato il procedimento legale avviato contro di lui dalla Corte Suprema con l’accusa di golpe.Bolsonaro è stato sottoposto a un intervento chirurgico per «rimuovere le aderenze intestinali e ricostruire la parete addominale» lesa nell’accoltellamento subito durante la campagna elettorale del 2018. Liberoquotidiano.it - Bolsonaro in terapia intensiva: accusato di golpe in ospedale Leggi su Liberoquotidiano.it Peggiorano le condizioni cliniche dell’ex presidente del Brasile, Jair, operato il 13 aprile per un intervento di ricostruzione dell’addome durato dodici ore. Il bollettino medico diffuso ieri dall’Df Star di Brasilia, dove il leader politico è ricoverato in, indica che il paziente presenta alterazioni significative nei parametri di laboratorio e un’elevata pressione arteriosa. L’ex presidente continua la fisiomotoria e viene nutrito tramite sondino. I medici raccomandano che il degente non riceva visite e non indicano una data per le sue dimissioni. Tuttavia, ingli è stato notificato il procedimento legale avviato contro di lui dalla Corte Suprema con l’accusa diè stato sottoposto a un intervento chirurgico per «rimuovere le aderenze intestinali e ricostruire la parete addominale» lesa nell’accoltellamento subito durante la campagna elettorale del 2018.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Zeman sta meglio, lascia la terapia intensiva - AGI - La strada verso la guarigione è ancora lunga, ma dopo più di due settimane di apprensione finalmente arrivano buone notizie su Zdenek Zeman. Questa mattina l'ex allenatore di Roma, Lazio, Foggia e Pescara ha lasciato il reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato da 17 giorni a causa di un'ischemia cerebrale, ed è stato trasferito nel reparto di medicina riabilitativa. 🔗agi.it

Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli: sospetta ischemia cerebrale - Roma, 27 febbraio 2025 – Zdenek Zeman ricoverato in terapia intensiva al policlinico Gemelli di Roma per sospetta ischemia cerebrale. L’ex allenatore di Lazio e Roma, 77 anni, avrebbe accusato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio. Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. Già lo scorso ottobre, Zeman era stato colpito da un ictus che gli aveva causato un’emiparesi al braccio destro. 🔗ilfaroonline.it

Schifani risponde alla Corte dei Conti e rassicura sulla terapia intensiva: "Previsti 571 posti letto, non 720" - Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani risponde alla Corte dei Conti sulla nota istruttoria inviata oggi dal presidente della Sezione di controllo Salvatore Pilato relativa ai posti letto in terapia di emergenza nelle strutture del servizio sanitario regionale. Nella lettera di... 🔗palermotoday.it

Bolsonaro in terapia intensiva: accusato di golpe in ospedale | .it; Bolsonaro accusato di aver tentato un colpo di Stato in Brasile; Bolsonaro notificato in terapia intensiva per il tentato golpe; I Talebani entrano a Kabul, gli elicotteri Usa sorvolano la Capitale completamente al buio | .it. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bolsonaro notificato in terapia intensiva per il tentato golpe - L'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ricevuto la visita di un ufficiale giudiziario nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Df Star a Brasíli,a dove è ricoverato, che gli ha comunicato ... 🔗msn.com

Bolsonaro resta ricoverato in terapia intensiva - Tio.ch è un portale online di news attivo dal 1997 di proprietà di Ticinonline SA. Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale ... 🔗tio.ch

Bolsonaro lascia la terapia intensiva dopo 12 ore di intervento - L'ex presidente Jair Bolsonaro ha trascorso la notte nell'ospedale privato DF Star di Brasilia, dove si sta riprendendo da un'operazione durata dodici ore per curare un'ostruzione intestinale. (ANSA) ... 🔗msn.com