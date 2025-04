Bologna Milan come funziona la ripartizione degli incassi da stadio in finale di Coppa Italia

Bologna-Milan la finale di Coppa Italia, in programma il 14 maggio allo stadio Olimpico. La squadra rossoblù torna a disputare l’ultimo atto della competizione nazionale a 51 anni di distanza dall’ultima volta, quando trionfò ai rigori contro il Palermo. Stavolta l’avversaria sarà il Milan, che va a caccia del sesto trionfo della sua storia, a 22 anni dall’ultimo successo. Si giocherà a Roma, in campo neutro. E il regolamento del torneo disciplina anche le modalità di ripartizione degli incassi da stadio della finale. Nel documento si legge che “l’incasso lordo da biglietteria della finale della Competizione, al netto dell’aggio della concessionaria del servizio di biglietteria e dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso netto è suddiviso come segue: 45% a ciascuna delle due società in gara; 10% all’Organizzatrice della Competizione”. Leggi su Sportface.it Saràladi, in programma il 14 maggio alloOlimpico. La squadra rossoblù torna a disputare l’ultimo atto della competizione nazionale a 51 anni di distanza dall’ultima volta, quando trionfò ai rigori contro il Palermo. Stavolta l’avversaria sarà il, che va a caccia del sesto trionfo della sua storia, a 22 anni dall’ultimo successo. Si giocherà a Roma, in campo neutro. E il regolamento del torneo disciplina anche le modalità didadella. Nel documento si legge che “l’incasso lordo da biglietteria delladella Competizione, al netto dell’aggio della concessionaria del servizio di biglietteria e dedotti gli oneri fiscali e le spese di affitto del campo e di organizzazione forfettariamente liquidate nel 10% dell’incasso netto è suddivisosegue: 45% a ciascuna delle due società in gara; 10% all’Organizzatrice della Competizione”.

