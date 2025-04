Bologna Marco Di Vaio conferma il rinnovo di Italiano dopo la Coppa Italia

rinnovo di Italiano. dopo quelli seminati dall’ad rossoblù Claudio Fenucci e dal tecnico stesso, a parlare questa volta è il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Empoli: "Con il mister c’è l’assoluta volontà di parlare di prolungamento", conferma il dirigente. Un primo incontro per manifestare la volontà c’è già stato e il tecnico ha spiegato come il Bologna sia una big e con Saputo possa ambire a qualunque cosa.L’obiettivo è tenersi stretto il tecnico: "I segnali sono positivi – conferma – noi vogliamo sederci con lui per parlarne e il mister ha voglia di programmare il futuro con noi. Le prospettive ci sono, le volontà non mancano". Gli approfondimenti, però arriveranno a bocce ferme, a fine stagione: "Siamo molto emozionati come club, dirigenza, squadra e staff tecnico. Sport.quotidiano.net - Bologna: Marco Di Vaio conferma il rinnovo di Italiano dopo la Coppa Italia Leggi su Sport.quotidiano.net Terzo indizio suldiquelli seminati dall’ad rossoblù Claudio Fenucci e dal tecnico stesso, a parlare questa volta è il direttore sportivo rossoblùDi, alla vigilia della semifinale di ritorno dicon l’Empoli: "Con il mister c’è l’assoluta volontà di parlare di prolungamento",il dirigente. Un primo incontro per manifestare la volontà c’è già stato e il tecnico ha spiegato come ilsia una big e con Saputo possa ambire a qualunque cosa.L’obiettivo è tenersi stretto il tecnico: "I segnali sono positivi –– noi vogliamo sederci con lui per parlarne e il mister ha voglia di programmare il futuro con noi. Le prospettive ci sono, le volontà non mancano". Gli approfondimenti, però arriveranno a bocce ferme, a fine stagione: "Siamo molto emozionati come club, dirigenza, squadra e staff tecnico.

