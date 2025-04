Bologna la vittoria Coppa Italia a quota 2 75 a 3 25 la zona Champions

Bologna, ancora una possibile finale per Vincenzo Italiano. Il quarto posto in Serie A e la finale di Coppa.

Il Bologna va in finale di Coppa Italia! Altra vittoria sull’Empoli - Il Bologna vince contro l’Empoli allo stadio Renato Dall’Ara con il risultato di 2-1. La squadra di Vincenzo Italiano raggiunge così la finale di Coppa Italia. FINALE! – Il Bologna vince contro l’Empoli con il risultato di 2-1 allo stadio Renato Dall’Ara ed a raggiungere la finale è proprio la squadra di Vincenzo Italiano. La gara d’andata al Castellani è finita 3-0 in favore dei rosso-blu, che avevano ormai quasi la certezza del passaggio del turno. 🔗inter-news.it

Calcio Femminile: al Comunale il recupero della 19esima giornata di Serie B contro il Bologna. Carcassi e Corazzi firmano la vittoria amaranto - Sotto la pioggia del Comunale l’Arezzo calcio femminile vince 2-0, con merito, il recupero del 19° turno contro il Bologna quarto in classifica. Di Carcassi e Corazzi le reti di un successo che proietta la squadra di Leoni al settimo posto, superando in un colpo solo Cesena, Freedom e Brescia. Le ospiti sono pericolose al 10’ con una conclusione disinnescata da Bartalini e al 17’ con un tiro a giro dell’ex Nocchi che esce di poco. 🔗sport.quotidiano.net

Empoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata - di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: Italiano conquista la finale contro il Milan - Nella ritorno della semifinale di Coppa Italia il Bologna batte 2-1 l'Empoli e raggiunge il Milan in finale. Al Dall'Ara, con il risultato dell'andata che già sorrideva ai rossoblù, gli uomini di Ital ... 🔗msn.com

Il Bologna in finale di Coppa Italia. Zangheri, Amarcord la vittoria del ‘74 e l’emozione di oggi - Una partita che i rossoblù non disputavano da 51 anni: verso Roma, il 14 maggio, si attende un esodo di tifosi ... 🔗bologna.repubblica.it

Coppa Italia, quante volte il Bologna è arrivato in finale? I numeri sorprendenti che (forse) non conosci - Scopri quante finali di Coppa Italia ha giocato e vinto il Bologna: numeri sorprendenti e curiosità su una storia rossoblù spesso dimenticata ... 🔗tag24.it