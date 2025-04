Bologna Juve Italiano perde un titolare per l’importante sfida in ottica Champions sarà un’assenza pesante I dettagli

Bologna Juve, Italiano perde un titolare per l’importante sfida contro i bianconeri: tutti gli aggiornamentiItaliano non avrà a disposizione un titolare per la sfida del Bologna contro la Juve, in programma il prossimo 4 maggio. Per la sfida, che sarà un’importante crocevia della stagione dei bianconeri per la corsa al quarta, non avrà a disposizione Holm che, come riportato dal club bolognese, sarà out per le prossime tre settimane.COMUNICATO – «Gli esami cui è stato sottoposto Emil Holm hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane». .com Juventusnews24.com - Bologna Juve, Italiano perde un titolare per l’importante sfida in ottica Champions: sarà un’assenza pesante. I dettagli Leggi su Juventusnews24.com unpercontro i bianconeri: tutti gli aggiornamentinon avrà a disposizione unper ladelcontro la, in programma il prossimo 4 maggio. Per la, cheun’importante crocevia della stagione dei bianconeri per la corsa al quarta, non avrà a disposizione Holm che, come riportato dal club bolognese,out per le prossime tre settimane.COMUNICATO – «Gli esami cui è stato sottoposto Emil Holm hanno evidenziato una lesione di basso grado del soleo sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane». .com

Cosa riportano altre fonti

Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per la sfida contro i bianconeri? C’è lesione: il comunicato ufficiale - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, Italiano perde due titolarissimi per il big match contro i bianconeri: tutti i dettagli e il comunicato Due infortuni pesanti per il Bologna di Italiano, rivale diretta della Juve per la lotta Champions: si fermano Skorupski e Ferguson per ben tre settimane. Proveranno a recuperare per la sfida contro la Juve in programma nella prima settimana di maggio. COMUNICATO – «Gli esami a cui sono stati sottoposti Lukasz Skorupski e Lewis Ferguson hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado dell’adduttore destro, e una lesione di basso ... 🔗juventusnews24.com

Saputo: “Thiago Motta? Mi fa pena. È lui che ha voluto andare alla Juve e mi ha deluso. Il Bologna è fortunato ad avere Italiano” - Thiago Motta pare non aver lasciato un bel ricordo nemmeno a Bologna, dove almeno sul campo ha ottenuto risultati incredibili. Il presidente Joey Saputo a OmniNews ha confessato di essere rimasto “deluso da ciò che è stato fatto da parte della Juve e di Thiago”, ovvero dal modo in cui il tecnico se n’è andato. “Non mi è piaciuto come Motta ci ha lasciati, perché è lui ad essere andato via, non siamo stati noi a cambiarlo: io avrei continuato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Bologna, Italiano sulla Champions: «Ero convinto che Milan, Atalanta e Juve passassero, ecco cosa serve per andare in Europa» - Il tecnico del Bologna in un’intervista al Corriere ha parlato del percorso delle squadre italiane in Champions e del cammino del Bologna quest’anno. Le parole Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato dell’eliminazione delle italiane dalla Champions League. Inoltre, l’allenatore degli emiliani ha poi parlato del […] 🔗calcionews24.com

Bologna-Juventus, emergenza infortuni: altra assenza prima del big match; Juve-Bologna tra assenze e dubbi: anche Italiano perde pezzi; Bologna Juve: Italiano perde due titolari per infortunio?; Orsolini fa impazzire il Dall'Ara, l'Inter perde ancora a Bologna: i felsinei scavalcano la Juventus..... 🔗Su questo argomento da altre fonti

QUI BOLOGNA - Brutta tegola per Italiano: Holm salta la sfida contro la Juve - Sorriso amaro per Vincenzo Italiano che ieri sera ha conquistato la finale di Coppa Italia con il suo Bologna ma oggi perde Emil Holm per infortunio. Il club rossoblu a comunicato infatti ... 🔗tuttojuve.com

Serie A, top-4: la Juve perde e complica la rincorsa Champions, rilancio Lazio in quota - Uno scivolone inaspettato che complica la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Dopo i recuperi delle partite rinviate a Pasquetta in segno. 🔗calciomercato.com

BOLOGNA - Lesione di basso grado del soleo sinistro per Holm, stop di 2-3 settimane - Il Bologna perde Emil Holm per due o tre settimane e lo annuncia in un report per fare il punto sulle condizioni dell’esterno svedese. Per Holm non si tratta di un affaticamento al polpaccio, ma di un ... 🔗napolimagazine.com