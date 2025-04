Bologna in finale dopo 51 anni Italiano alla sua quarta le pagelle del tecnico che a Roma è pronto a sfatare il tabù

pagelle di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblù con l’Empoli che vale la finale di Coppa Italia Il Bologna batte l’Empoli anche al Dall’Ara e conquista la finale di Coppa Italia, dove il 14 maggio affronterà il Milan. dopo il 3-0 dell’andata, ai rossoblù vincono 2-1 al ritorno per . Calcionews24.com - Bologna in finale dopo 51 anni, Italiano alla sua quarta: le pagelle del tecnico che a Roma è pronto a sfatare il tabù Leggi su Calcionews24.com Ledi Vincenzodella vittoria ottenuta dai rossoblù con l’Empoli che vale ladi Coppa Italia Ilbatte l’Empoli anche al Dall’Ara e conquista ladi Coppa Italia, dove il 14 maggio affronterà il Milan.il 3-0 dell’andata, ai rossoblù vincono 2-1 al ritorno per .

Ne parlano su altre fonti

Il Bologna gestisce il 3-0 maturato all’andata al Castellani, vince 2-1 con l’Empoli al Dall’Ara e si regala la finale di Coppa Italia dopo 51 anni, dove affronterà il Milan. Parte forte il Bologna che passa in vantaggio con un colpo di testa di Fabbian. Reazione d’orgoglio per la squadra di D’Aversa che trova il pari con Kovalenko. Nella ripresa il match vive di folate e all’85’ Dallinga trova il guizzo che regala al Bologna la vittoria. 🔗ilfogliettone.it

Bologna, 24 aprile 2025 – Il Bologna torna in finale di Coppa Italia dopo oltre mezzo secolo. Battuto l’Empoli anche al ritorno: al Castellani era finita 0-3, stasera al Dall’Ara invece è 2-1 per i rossoblù che vanno a segno con Fabbian e Dallinga, in mezzo la rete di Kovalenko. In finale sarà Bologna-Milan. Kovalenko risponde a Fabbian Alla luce dei tre gol di vantaggio dopo la gara di andata turnover quasi totale per Italiano, che conferma solo Beukema, Freuler e Orsolini tra i titolarissimi. 🔗sport.quotidiano.net

Il Bologna batte l’Empoli 2-1 e si qualifica per la finale di Coppa Italia contro il Milan, in programma a Roma il 14 maggio. Dopo il 3-0 in trasferta dell’andata, la squadra di Vincenzo Italiano chiude la pratica grazie ai gol di testa di Fabbian e Dallinga. Non basta ai toscani la rete del momentaneo pareggio di Kovalenko. Il Bologna disputerà quindi la finale di Coppa Italia per la seconda volta nella sua storia, dopo esserci riuscito nel maggio 1974 (vittoria maturata ai calci di rigore ... 🔗sportface.it

Coppa Italia: il Bologna torna in finale dopo 51 anni; Storico Bologna, va in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. E ora all'Olimpico c'è il Milan; Coppa Italia, Bologna-Empoli 2-1: rossoblù in finale dopo 51 anni; Coppa Italia, il Bologna in finale dopo 51 anni: battuto l’Empoli, sfida il Milan. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Coppa Italia: Il Bologna torna in finale dopo 51 anni - A 51 anni di distanza dall'ultima volta, il Bologna torna in finale di Coppa Italia: Fabbian e Dallinga aprono e chiudono la sfida che vede i rossoblù piegare l'Empoli anche al ritorno, dopo il 3-0 ... 🔗ansa.it

Il Bologna vola in finale di Coppa Italia dopo 51 anni: 5-1 totale all'Empoli, ora è sfida al Milan - Bologna-Empoli, ritorno della semifinale di Coppa Italia Il Bologna si prende la finale e sfiderà il Milan nell`atto che sancirà la vincitrice ... 🔗msn.com

Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Italiano punta a spezzare la maledizione - Dopo 51 anni dall’ultima apparizione, il Bologna strappa il pass per la finale di Coppa Italia. Lo fa gestendo in scioltezza il vantaggio straripante dell’andata: in un Dall’Ara gremito in ogni ordine ... 🔗msn.com