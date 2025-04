Bologna in finale di Coppa Italia Savoldi Mi rivedo in Castro Freuler come Bulgarelli Paragone non peregrino e tra Champions e Coppa Italia scelgo…

Savoldi, ex calciatore del Bologna e vincitore della Coppa Italia nel 1974 dopo l’approdo dei rossoblù in finale Il Bologna torna in finale di Coppa Italia dopo l’ultima volta: 1974 e i rossoblù vinsero ai rigori contro il Palermo con Beppe Savoldi autore di due gol dal dischetto: il primo quello . Calcionews24.com - Bologna in finale di Coppa Italia, Savoldi: «Mi rivedo in Castro, Freuler come Bulgarelli? Paragone non peregrino, e tra Champions e Coppa Italia scelgo…» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Beppe, ex calciatore dele vincitore dellanel 1974 dopo l’approdo dei rossoblù inIltorna indidopo l’ultima volta: 1974 e i rossoblù vinsero ai rigori contro il Palermo con Beppeautore di due gol dal dischetto: il primo quello .

Su questo argomento da altre fonti

di RedazioneEmpoli Bologna 0-3, Italiano con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia: ecco com’è andata la semifinale d’andata Finisce qui Empoli Bologna. La prima delle due semifinali d’andata di Coppa Italia se l’aggiudicano i rossoblù con un secco e roboante 0 a 3. La squadra di Vincenzo Italiano domina la sfida del Castellani mettendo una seria ipoteca sull’accesso alla finale. Ad aprire la danze ci pensa Orsolini al 23. 🔗internews24.com

Altro che sogno e miracolo: la finale è realtà. Bologna salta e balla, al Dall’Ara e per le strade. Saltano e ballano con la loro gente anche Giovanni Fabbian e Remo Freuler. Il primo spacca la partita con uno stacco imperioso che lo conferma bestia nerissima di un Empoli al quale è al terzo gol in carriera. E’ pure al quarto in stagione, a uno dai 5 di un anno fa, pur giocando con meno continuità. 🔗sport.quotidiano.net

Chi pensava che la stagione 2023/24 del Bologna fosse irripetibile si sbagliava di grosso. I rossoblù stanno facendo addirittura meglio quest`anno... 🔗calciomercato.com

Coppa Italia, la finale sarà Bologna-Milan: quando giocano, biglietti, dove vederla (in chiaro), albo d'oro; Bologna-Milan, tutto sulla finale: quando si gioca e dove vederla in tv; Coppa Italia, in finale va il Milan: ecco cosa significa per la corsa all’Europa del Bologna; Data finale Coppa Italia: quando si gioca e dove Milan-Bologna. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bologna in finale di Coppa Italia: Empoli sconfitto 2-1 al Dall'Ara - Il Bologna supera l'Empoli 2-1 e si qualifica per la finale di Coppa Italia contro il Milan. Gol decisivi di Fabbian e Dallinga. 🔗lanazione.it

Coppa Italia, la finale sarà Bologna-Milan: quando giocano, biglietti, dove vederla (in chiaro), albo d'oro - Il dato è tratto. Milan e Bologna hanno superato le rispettive semifinali e sono le prossime finaliste dell'edizione 2024/25 della Coppa Italia, trofeo nazionale che, ... 🔗ilmessaggero.it

Bologna in finale, Tether punta sulla Juve - La rassegna stampa del 25 aprile 2025 - Il Bologna è la seconda finalista della Coppa Italia 2024-25. Dopo il netto 3-0 dell'andata, i rossoblù battono l'Empoli anche al ritorno di fronte a un Dall'Ara vestito a festa. La squadra di Italian ... 🔗msn.com