Bologna in finale di Coppa Italia dopo 51 anni sfida al Milan il 14 maggio

Bologna che torna in finale di Coppa Italia dopo cinquantuno anni è un lavoro che affonda le radici nel tempo. Un capolavoro. La traduzione in campo di un'illuminazione calcistica. Traduzione in Italiano, ovviamente. Per lui, servirebbe un'ordinanza comunale stile Nettuno: transennatelo. Troppe emozioni per sporcarle con la paura del domani. Questa è una notte indimenticabile, non a caso per la prima volta, a fine partita, risuona da brividi 'La sera dei miracoli' di Lucio Dalla.Ma il miracolo Vincenzo da Ribera lo ha costruito pezzo dopo pezzo, dal primo giorno in cui, un'estate fa, arrivò accolto da nuvoloni scuri di scetticismo. Perché sostituire il santone Thiago era quasi un sacrilegio, replicarne le gesta – figuriamoci – quasi blasfemia. Ecco Italiano si è spinto oltre, fino al metaverso, facendo addirittura meglio.

Altro che sogno e miracolo: la finale è realtà. Bologna salta e balla, al Dall’Ara e per le strade. Saltano e ballano con la loro gente anche Giovanni Fabbian e Remo Freuler. Il primo spacca la partita con uno stacco imperioso che lo conferma bestia nerissima di un Empoli al quale è al terzo gol in carriera. E’ pure al quarto in stagione, a uno dai 5 di un anno fa, pur giocando con meno continuità. 🔗sport.quotidiano.net

