Bologna ha creato lo scontro finale del milan mentre Gallagher tra i marcatori per l’Atlético Madrid

2025-04-25 00:14:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:si è allentata nella loro primadi Coppa Italia in 51 anni dopo aver completato una vittoria a due zampe di routine su Empoli stasera.In testa al 3-0 della prima partita, gli uomini di Vincenzo Italiano non sono mai stati veramente minacciati e ora dovranno affrontare ACdopo la loro vittoria a sorpresa sui City Rivals Inter.Le speranze di Empoli di un incredibile ritorno sono state effettivamente terminate dopo soli sette minuti quando Giovanni Fabbian si è diretto a casa di Nikola Moro.Viktor Kovalenko ha pareggiato la notte, sparando a casa dopo che il tiro di Ola Solbakken è stato salvato da Federico Ravaglia.ha avuto la meglio sulle possibilità e il vincitore è arrivato debitamente con quattro minuti dalla fine, Charalampos Lykogiannis che attraversava Thijs Dallinga per andare nell’angolo lontano.