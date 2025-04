Bologna Di Vaio rinnova fino al 2027 Holm si ferma per 2 3 settimane

Bologna, 25 aprile 2025 – Il Bologna fa quadrato attorno ai suoi uomini mercato. Dopo il rinnovo del Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori, arrivato lo scorso febbraio, ecco anche la firma del Direttore Sportivo Marco Di Vaio che ha prolungato il suo sodalizio con i rossoblù fino al giugno 2027. Accordo analogo a quello di Sartori per l’ex numero 9 che potrà dunque dare continuità ad un progetto la cui bontà e sotto agli occhi di tutti, ancor più dopo la finale di Coppa Italia conquistata.A dare novità del rinnovo la società, con un comunicato che riporta anche le parole del presidente Joey Saputo: “Sono felice di annunciare il rinnovo del contratto di Marco Di Vaio. Conosco Marco dal 2012, quando lo incontrai per proporgli di venire a giocare a Montreal. L’ho conosciuto come calciatore e poi, qui a Bologna, come dirigente. Sport.quotidiano.net - Bologna: Di Vaio rinnova fino al 2027, Holm si ferma per 2-3 settimane Leggi su Sport.quotidiano.net , 25 aprile 2025 – Ilfa quadrato attorno ai suoi uomini mercato. Dopo il rinnovo del Responsabile dell’Area Tecnica Giovanni Sartori, arrivato lo scorso febbraio, ecco anche la firma del Direttore Sportivo Marco Diche ha prolungato il suo sodalizio con i rossoblùal giugno. Accordo analogo a quello di Sartori per l’ex numero 9 che potrà dunque dare continuità ad un progetto la cui bontà e sotto agli occhi di tutti, ancor più dopo la finale di Coppa Italia conquistata.A dare novità del rinnovo la società, con un comunicato che riporta anche le parole del presidente Joey Saputo: “Sono felice di annunciare il rinnovo del contratto di Marco Di. Conosco Marco dal 2012, quando lo incontrai per proporgli di venire a giocare a Montreal. L’ho conosciuto come calciatore e poi, qui a, come dirigente.

