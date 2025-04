Bologna biglietti finale Coppa Italia prezzi come e quando comprarli

Bologna, 25 aprile 2025 – Serviranno l’agilità di Dominguez e Pedrola e la velocità di Ndoye e Cambiaghi, oltre che una buona dose di fortuna ai tifosi bolognesi per portare a termine la missione forse più importante dell’anno: acquistare un biglietto per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio che vedrà il Bologna di Italiano impegnato contro il Milan. Al momento infatti la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato il giorno che darà il via ufficiale al “road to Roma”, con la data che dovrebbe essere fissata entro fine aprile con tutte le modalità di distribuzione e soprattutto quali aree dell’impianto.Che dovrebbe essere equamente diviso con i milanisti. La finale si giocherà di mercoledì alle ore 21, con la prevendita dei biglietti che dovrebbe partire non prima del 2 maggio, lunedì 28 aprile è infatti in programma un’assemblea della Lega Calcio che dedicherà uno spazio anche alla Coppa Italia, con le finaliste coinvolte. Sport.quotidiano.net - Bologna, biglietti finale Coppa Italia: prezzi, come e quando comprarli Leggi su Sport.quotidiano.net , 25 aprile 2025 – Serviranno l’agilità di Dominguez e Pedrola e la velocità di Ndoye e Cambiaghi, oltre che una buona dose di fortuna ai tifosi bolognesi per portare a termine la missione forse più importante dell’anno: acquistare un biglietto per ladidel prossimo 14 maggio che vedrà ildino impegnato contro il Milan. Al momento infatti la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato il giorno che darà il via ufficiale al “road to Roma”, con la data che dovrebbe essere fissata entro fine aprile con tutte le modalità di distribuzione e soprattutto quali aree dell’impianto.Che dovrebbe essere equamente diviso con i milanisti. Lasi giocherà di mercoledì alle ore 21, con la prevendita deiche dovrebbe partire non prima del 2 maggio, lunedì 28 aprile è infatti in programma un’assemblea della Lega Calcio che dedicherà uno spazio anche alla, con le finaliste coinvolte.

