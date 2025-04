Bologna arrivano buone notizie Marco Di Vaio ha rinnovato il contratto con i rossoblu Il comunicato UFFICIALE

Bologna, arriva il prolungamento del direttore sportivo Marco Di Vaio fino al 2027. Ecco il comunicato UFFICIALE della squadra rossoblu buone notizie in casa Bologna, dopo la vittoria in Coppa Italia arriva anche il prolungamento del contratto di Marco Di Vaio. Ecco il comunicato. IL comunicato Il Bologna FC 1909 comunica di aver prolungato il contratto del direttore sportivo Marco Di Vaio fino al 2027.

