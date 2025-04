Bollate Villa Arconati inaugurato il Giardino restaurato

Bollate, Villa Arconati: inaugurato il Giardino restaurato. Villa Arconati rappresenta sul territorio una risorsa importante per il valore ambientale e culturale. Il 2025 segna il 40° anniversario degli eventi culturali in Villa, quindi l’inaugurazione ufficiale del Giardino restaurato, avvenuta mercoledì 16, è stata un’opportunità per celebrare la storia della Villa nella sua rilevanza nel tempo . Leggi su Ilnotiziario.net ilrappresenta sul territorio una risorsa importante per il valore ambientale e culturale. Il 2025 segna il 40° anniversario degli eventi culturali in, quindi l’inaugurazione ufficiale del, avvenuta mercoledì 16, è stata un’opportunità per celebrare la storia dellanella sua rilevanza nel tempo .

