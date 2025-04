Bobo Vieri sta meglio dopo il malore alle Maldive Non è polmonite

dopo il ricovero alle Maldive l'ex attaccante Christian Vieri sta meglio. 'Bobo' ha rassicurato e ringraziato tutti i fan e i follower per i tantissimi messaggi, con una story su Instagram. L’ex bomber 51enne è stato visitato dal medico che gli ha prescritto farmaci e un periodo di convalescenza. “Ho visto ieri il . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) –il ricoverol'ex attaccante Christiansta. '' ha rassicurato e ringraziato tutti i fan e i follower per i tantissimi messaggi, con una story su Instagram. L’ex bomber 51enne è stato visitato dal medico che gli ha prescritto farmaci e un periodo di convalescenza. “Ho visto ieri il .

Su altri siti se ne discute

