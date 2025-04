Blitz antidroga a Bari sequestrate dosi di cocaina e marijuana 3 arresti

antidroga compiute, nelle stessa mattina, dalla Polizia a Bari. Gli agenti della questura hanno arrestato, lo scorso 22 aprile, un ventenne e un 50enne, oltre ad una donna di 35 anni: gli indagati, secondo la tesi degli inquirenti, sarebbero accusati di detenzione ai fini di. Baritoday.it - Blitz antidroga a Bari, sequestrate dosi di cocaina e marijuana: 3 arresti Leggi su Baritoday.it Due operazionicompiute, nelle stessa mattina, dalla Polizia a. Gli agenti della questura hanno arrestato, lo scorso 22 aprile, un ventenne e un 50enne, oltre ad una donna di 35 anni: gli indagati, secondo la tesi degli inquirenti, sarebbero accusati di detenzione ai fini di.

