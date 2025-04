Bioblitz al parco Adda Nord Un tuffo nella natura alla scoperta delle farfalle

parco Adda Nord torna Bioblitz, tre appuntamenti con l'ambiente, esperti accompagnano il pubblico sul campo, insieme contribuiscono al monitoraggio delle aree protette lombarde e aiutano la ricerca scientifica. Le date sono a metà maggio: 16, 17 e 18, è tutto gratuito, ma per partecipare bisogna prenotare. Si comincerà da quell'angolo di paradiso che è l'Oasi Le Foppe a Trezzo con "Lucciolando e gracidando", doppio appuntamento alle 20 e alle 21 direttamente alla riserva, ingresso da via Brasca. Si coglie già tutto il fascino della visita notturna tra lucciole e anfibi nel loro habitat ideale. I gruppi saranno composti al massimo da 15 persone (adesioni via e-mail scrivendo all'indirizzo [email protected]). Il mattino dopo, 17 maggio, la maratona verde porterà gli appassionati a Bottanuco, nella vicina Bergamasca, alla scoperta del "mondo delle farfalle".

Cosa riportano altre fonti

