Binomio tra eleganza e sport Emporio Armani veste gli Internazionali BNL d’Italia

Emporio Armani sarà Official Outfitter degli Internazionali BNL d'Italia, uno dei più importanti tornei in campo maschile e femminile, parte del circuito ATP Tour Masters 1000 e del circuito WTA 1000, che si terrà al Foro Italico a Roma dal 29 aprile al 18 maggio. EA7 Emporio Armani fornirà l'abbigliamento tecnico di staff organizzativo, raccattapalle e volontari.Le divise riportano i loghi EA7 e IBI e sono realizzate nell'elegante e identificativo blu Armani per lo staff, cameramen e volontari e in una dinamica e fresca sfumatura di verde petrolio e verde acqua per i raccattapalle. La fornitura comprende capi studiati per offrire leggerezza, traspirabilità e massima libertà di movimento: t-shirt, polo, pantaloni e pantaloncini, felpe, giacche impermeabili, sneakers con tecnologia Crusher, e una serie di accessori, tra cui cinture, polsini, calze e cappellini.

