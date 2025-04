Bimba di 9 anni salva la nonna colpita da un malore aveva imparato il primo soccorso a scuola

Ad Arezzo una bambina di 9 anni ha salvato la nonna colpita da un malore in casa: ha chiamato il 112 e atteso l'arrivo dei soccorsi. La Bimba aveva seguito un corso di pronto soccorso a scuola.

Bimba di 9 anni salva la nonna colpita da un malore: aveva imparato il primo soccorso a scuola - Ad Arezzo una bambina di 9 anni ha salvato la nonna colpita da un malore in casa: ha chiamato il 112 e atteso l'arrivo dei soccorsi ... 🔗fanpage.it

