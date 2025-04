Big One live Pink Floyd Show al Petrarca

Petrarca di Arezzo, con Big One - European Pink Floyd Show alla presenza di quella che è stata definita "la migliore Tribute Band Europea per l’esecuzione della musica dei Pink Floyd".Sono passati 30 anni dall’uscita dell’album "The Division Bell" e il conseguente tour che e` stato quello con il maggior incasso nella storia della musica rock, suonando davanti a oltre 5 milioni di persone in 68 citta` e segnando l’epico finale e l’ultima pagina scritta da una delle rock band piu` influenti della storia che e` poi diventata un magnifico disco live cioe` "Pulse".La band Big One nasce nel 2005 raggiungendo presto la notorieta` grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull’universo Floydiano riscuotendo ovunque un grandissimo successo. Lanazione.it - Big One live. Pink Floyd Show al Petrarca Leggi su Lanazione.it Da The Dark Side of the Moon a Wish You Were Here. Succesi da riascoltare giovedì 22 maggio alle 21 al Teatrodi Arezzo, con Big One - Europeanalla presenza di quella che è stata definita "la migliore Tribute Band Europea per l’esecuzione della musica dei".Sono passati 30 anni dall’uscita dell’album "The Division Bell" e il conseguente tour che e` stato quello con il maggior incasso nella storia della musica rock, suonando davanti a oltre 5 milioni di persone in 68 citta` e segnando l’epico finale e l’ultima pagina scritta da una delle rock band piu` influenti della storia che e` poi diventata un magnifico discocioe` "Pulse".La band Big One nasce nel 2005 raggiungendo presto la notorieta` grazie alla realizzazione di una serie di spettacoli tematici sull’universoiano riscuotendo ovunque un grandissimo successo.

