Biciclettata antifascista nelle vie del centro in Piazza Sant’Oronzo omaggio al consigliere scomparso

LECCE – Biciclettata antifascista, nella mattinata di oggi, in città. Tra le iniziative per il 25 Aprile, quella di Arci Cooperativa sociale che ha dato appuntamenti ai cittadini e alle cittadine alle 10.30, a Porta Napoli. Chiunque abbia una bici o voglia noleggiarla potrà così prendere parte al corteo su due ruote organizzato nel cuore di Lecce, con omaggio in Piazza Sant'Oronzo al consigliere scomparso.

Sensibilizzazione verso la sicurezza stradale, una biciclettata per le vie di Ferrara - Circa una trentina di persone, con l'assistenza della polizia locale, sabato 19 hanno pedalato attraverso Ferrara per partecipare alla sesta biciclettata per sensibilizzare la città sul problema della sicurezza stradale e dei ritardi nella applicazione del Piano per la mobilità sostenibile... 🔗ferraratoday.it

Venti vie intitolate a donne dimenticate. Biciclettata per raccontare le loro storie - Vie intitolate a donne dimenticate, Cernusco rimedia alla lacuna e dedica luoghi importanti della città "a 20 grandi. Adesso, hanno il loro posto". La città è tra i primi Comuni in Italia a combattere il gender gap nella propria cartina. Nel Paese solo 6 strade su 100 hanno per protagoniste figure femminili. Un progetto partito da lontano e ora arrivato a compimento, la cerimonia era un tassello del lungo 8 marzo organizzato dal Comune. 🔗ilgiorno.it

Un fiume di gente per la Biciclettata antifascista viareggina - Anche quest'anno a Viareggio è stata celebrata la Liberazione con la tradizionale Biciclettata antifascista: un corteo molto partecipato da persone di tutte le età che hanno attraversato in bici la ci ... 🔗noitv.it

Reggio Emilia: 6mila persone al corteo antifascista per le vie del centro. VIDEO - Reggio Emilia ha ribadito il suo profondo essere antifascista, accogliente e liberale, con la manifestazione di ieri pomeriggio per le vie del centro cui hanno preso parte oltre 6mila persone. 155 ... 🔗reggionline.com