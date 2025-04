Bici Mella la pedalata ecologica lungo le terre del fiume

Bici.Mella è un evento con l’obiettivo di sensibilizzare sull’ecosistema fiume e sulla mobilità dolce, che prevede un coinvolgimento di molti paesi dell’asse rivierasco.Patrocinato dai comuni di Dello, Offlaga, Manerbio, Leno, Cigole. Pavone Mella, Milzano, Seniga, Pralboino per la provincia. Bresciatoday.it - Bici Mella, la pedalata ecologica lungo le terre del fiume Leggi su Bresciatoday.it è un evento con l’obiettivo di sensibilizzare sull’ecosistemae sulla mobilità dolce, che prevede un coinvolgimento di molti paesi dell’asse rivierasco.Patrocinato dai comuni di Dello, Offlaga, Manerbio, Leno, Cigole. Pavone, Milzano, Seniga, Pralboino per la provincia.

