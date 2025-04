Bertolucci Ormai non è più sacrilego considerare Sinner a un livello molto vicino ai più grandi della storia

Reduce dalla squalifica di tre mesi patteggiata con la Wada, il classe 2001 altoatesino sarà protagonista agli Internazionali d'Italia in programma da mercoledì 7 a domenica 18 maggio al Foro Italico di Roma. Lo farà da numero uno al mondo e da prima testa di serie del torneo, uno status che conserverà ancora per parecchio dato che il ritiro di Alcaraz a Madrid gli ha garantito il primato nella classifica Atp almeno fino al prossimo 8 giugno. Il regno di Jannik compirà presto le 52 settimane, e Paolo Bertolucci gli ha dedicato un approfondimento su La Gazzetta dello Sport. Ve ne riportiamo un estratto.L'analisi di Bertolucci"ll traguardo delle 52 settimane consecutive in vetta dopo aver raggiunto il numero uno per la prima volta è più simbolico che pratico, ma ad ogni modo segna un'altra tappa del formidabile percorso del giocatore più forte del mondo", sottolinea l'ex tennista di Forte dei Marmi.

