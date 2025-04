Oasport.it - Berrettini-Giron, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Matteoaffronterà Marcosal secondo turno del Masters 1000 di. Il tennista italiano tornerà in campo dopo i problemi fisici accusati un paio di settimane fa in occasione dell’ottavo di finale di Montecarlo contro Lorenzo Musetti, dopo che un paio di giorni prima aveva sconfitto il tedesco Alexander Zverev con una spettacolare rimonta. Il romano farà il proprio esordio sulla terra rossa della capitale spagnola, dove cercherà di farsi strada e di carburare in vista degli Internazionali d’Italia.L’azzurro se la dovrà vedere con un insidioso statunitense, reduce dal successo nel derby contro Learner Tien. L’appuntamento è per sabato 26 aprile: sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00. Ad aprire le danze sul Campo 4 sarà il confronto tra il giapponese Kei Nishikori e il canadese Denis Shapovalov, poi ci sarà spazio per il testa a testa tra il ceco Jiri Lehecka e il britannico Cameron Norrie.