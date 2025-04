Berizzi Sobrietà per la festa del 25 Aprile È ottuso revisionismo

Aprile 2025, in occasione dell'80° anniversario della Liberazione. La festa della democrazia, della pace e della fine di un regime tiranno, in favore della giustizia. Un fondamento etico, che ci ricorda ogni anno quale popolo vogliamo essere e che la libertà dev'essere difesa ogni giorno.Eppure, la rilevanza etica della festività sembra essere oscurata da una tragedia che si è imbattuta sul nostro paese negli ultimi giorni: la morte di Papa Francesco.In alcuni comuni, precisamente Stezzano e Romano di Lombardia, si è deciso di osservare rigorosamente l'invito alla Sobrietà del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, in virtù dei cinque giorni di lutto nazionale.

Per la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Sarah Bistocchi il 25 Aprile "non si tratta di celebrare in modo più o meno sobrio, perché non è una festa; si tratta di ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la libertà di tutte e di tutti, e per un'Italia migliore". "La celebrazione del 25 aprile, nell'anno dell'ottantesimo anniversario dalla Liberazione, diventa un momento essenziale e imprescindibile, che ricorda i valori fondanti della Resistenza prima e della nostra ...

