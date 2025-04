Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Santa Maria Hoè la decisione in vigore dal 25 aprile

Santa Maria Hoè (Lecco), 25 marzo 2025 – Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Santa Maria Hoè. Dopo 101 anni questa mattina è stata revocata la cittadinanza onoraria al Duce. Una data non casuale quella scelta dal sindaco Efrem Brambilla e da tutti i consiglieri comunali all'unanimità per togliere la cittadinanza al dittatore fascista: quella del 25 aprile appunto, festa della Liberazione dai nazifascisti. “Una data che per noi ha un forte significato”, sottolinea proprio il sindaco. Benito Mussolini era stato proclamato cittadino onorario di Santa Maria Hoè il 21 maggio 1924 “per aver saputo romanamente salvare la Patria dalle aberrazioni della rovina”, la motivazione dell'epoca. Un provvedimento, quello della cittadinanza onoraria al Duce, assunto praticamente in tutti i paesi d'Italia durante il Ventennio. Ilgiorno.it - Benito Mussolini non è più cittadino onorario di Santa Maria Hoè: la decisione in vigore dal 25 aprile Leggi su Ilgiorno.it Hoè (Lecco), 25 marzo 2025 –non è piùdiHoè. Dopo 101 anni questa mattina è stata revocata la cittadinanza onoraria al Duce. Una data non casuale quella scelta dal sindaco Efrem Brambilla e da tutti i consiglieri comunali all'unanimità per togliere la cittadinanza al dittatore fascista: quella del 25appunto, festa della Liberazione dai nazifascisti. “Una data che per noi ha un forte significato”, sottolinea proprio il sindaco.era stato proclamatodiHoè il 21 maggio 1924 “per aver saputo romanamente salvare la Patria dalle aberrazioni della rovina”, la motivazione dell'epoca. Un provvedimento, quello della cittadinanza onoraria al Duce, assunto praticamente in tutti i paesi d'Italia durante il Ventennio.

