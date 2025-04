Beni durevoli nel 2024 più consumi a Piacenza 100 milioni in auto nuove 149 per l’usato Tutte le voci

I piacentini nel 2024 hanno investito 100 milioni di euro per acquistare automobili nuove, 149 milioni per quelle usate. Sono le due principali voci di spesa in Beni durevoli, comparto che vede sul territorio locale una crescita dei consumi del 4,9% rispetto al 2023, con una spesa complessiva.

