Benevento furto in pieno centro 35enne incastrato da telecamere di videosorveglianza

pieno giorno nel cuore di Benevento e un'indagine altrettanto fulminea che ha permesso ai Carabinieri della Compagnia di Benevento di risalire con precisione al responsabile. Si è conclusa con successo l'attività investigativa condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, che ha portato alla denuncia in stato di libertà di un 35enne del posto, già noto alle forze dell'ordine.Tutto è partito dalla denuncia presentata da una donna originaria della provincia sannita: il 23 aprile u.s., la donna, infatti, dopo aver parcheggiato l'auto in una zona centrale della città per recarsi al lavoro, ha attirato l'attenzione dell'uomo che ha notato la borsa lasciata all'interno della vettura. Appena la donna si è allontanata, l'uomo in maniera fulmineo ha infranto il vetro dell'auto, lato passeggero e ha portato via la borsa, al cui interno vi era il portafogli con denaro, documenti e una carta PostePay.

