Benevento celebra l’Appia week con Pedalando sulle colline beneventane

Benevento nei giorni del 26 e del 27 aprile l’iniziativa “Pedalando sulle colline beneventane III° edizione” organizzata nell’ambito dell’Appia week, evento nazionale volto a promuovere e valorizzare la via Appia “Regina Viarum”.L’iniziativa nasce con l’idea di promuovere in ambito Nazionale e Internazionale tutte le meraviglie che l’Appia offre e offrirà per i visitatori e per le comunità toccate dall’arteria.Dal 21 al 27 Aprile lungo il percorso dell’Appia, una staffetta trasporterà il simbolo dell’Appia, la “Colonna Romana” in un tragitto che da Roma porta a Brindisi e ritorno.1200 km percorsi attraversando 4 regioni, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, generando lungo il tragitto entusiasmo e micro eventi supportati dalle comunità, proloco, associazioni ed enti locali che coinvolgeranno migliaia di persone. Leggi su Ildenaro.it E’ programmata anei giorni del 26 e del 27 aprile l’iniziativa “III° edizione” organizzata nell’ambito del, evento nazionale volto a promuovere e valorizzare la via Appia “Regina Viarum”.L’iniziativa nasce con l’idea di promuovere in ambito Nazionale e Internazionale tutte le meraviglie cheoffre e offrirà per i visitatori e per le comunità toccate dall’arteria.Dal 21 al 27 Aprile lungo il percorso del, una staffetta trasporterà il simbolo del, la “Colonna Romana” in un tragitto che da Roma porta a Brindisi e ritorno.1200 km percorsi attraversando 4 regioni, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, generando lungo il tragitto entusiasmo e micro eventi supportati dalle comunità, proloco, associazioni ed enti locali che coinvolgeranno migliaia di persone.

