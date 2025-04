Anteprima24.it - Benevento celebra gli 80 anni della Liberazione nel segno dell’inclusione

Tempo di lettura: 4 minutiTramandare la memoria ai giovani. Si riassume in questo incipit il senso e la ragione fondamentale del 25 Aprile in questo 2025, 80°versariodel Paese dal nazi-fascismo a conclusionecatastrofica II Guerra Mondiale. E’ stato questo il messaggio che Amerigo Ciervo, presidente provinciale dell’ANPI, ha voluto lanciare dal corteo tradizionale. A memoria mai in tanti avevano partecipato a questa manifestazione nelle strade cittadine del capoluogo sta, con tanti giovani, insieme a persone più avanti neglia sfilare sotto le bandire principlamntePace, ma anche dietro gli striscioni dell’Anpi. I manifestanti sono partiti da Piazza Orsini con le note di “Bella Ciao”, il canto che tradizionalmente segna la lotta al nazi-fascismo e per la Libertà, che alcuni Sindaci del Centro Nord hanno vietato in omaggio, è stato detto, a quella “sobrietà” invocata dal Governo Meloni in questi giorni di lutto nazionale per la morte del Papa Francesco.