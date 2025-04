Bella Ramsey dice la sua sulla sua somiglianza con Ellie nel gioco The Last of Us e sul cyberbullismo subito

In un intervista di Hollywood Reporter, Bella Ramsey ha raccontato delle sue esperienze sul set di The Last of Us e in particolare di quanto sia stato difficile prepararsi per il ruolo di Ellie nella seconda stagione. Il personaggio di Ellie nella seconda parte del videogioco subisce un importante cambiamento fisico e la Ramsey, per renderlo anche nella serie televisiva, si è sottoposta ad un intensa preparazione fisica tra boxe e pesi. Nonostante il duro lavoro di Bella Ramsey, molti fan del videogioco si sono detti delusi dalla metamorfosi di Ellie e questo perché secondo loro la Ramsey non somiglia abbastanza alla controparte videoludica. Inoltre su X e Reddit molti utenti hanno usato commenti alquanto crudeli per criticare l'attrice ed esprime la loro delusione. Malgrado ciò, la Ramsey ha dichiarato che ha cercato di fare del suo meglio per incarnare Ellie ed è soddisfatta del suo lavoro.

