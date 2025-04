Bella Ciao storia e significato della canzone simbolo del 25 Aprile

della Liberazione è una giornata simbolica in Italia, rappresenta la lotta partigiana contro il nazifascismo, terminata definitivamente con la resa di Caserta, firmata il 29 Aprile del 1945. Bella Ciao: storia e significato della canzone simbolo del 25 Aprile (Ansa Foto) – notizie.comLa data del 25 Aprile quest'anno verrà ricordata per le polemiche scaturite dopo che il Consiglio dei ministri ha deciso i cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.Polemiche nate non per la decisione in sé ma per l'invito a festeggiare con "sobrietà". La maggior parte delle manifestazioni culturali e dei cortei previsti nei luoghi simbolo della Resistenza, non sono stati cancellati e nel corso della giornata sono previste una serie di iniziative per ricordare la lotta partigiana, alla quale si devono il referendum del 2 giugno del 1946 e anche la stesura definitiva della Costituzione.

