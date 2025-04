Becciu Ingiusto escludermi dal Conclave decidono i miei fratelli cardinali

Becciu conferma di ritenere di dover essere ammesso al Conclave. Afferma a Reuters che il suo ruolo è cambiato da quella sera del 2020, quando il Papa lo privò dei diritti del cardinalato. E oltre a confermare quanto dichiarato all’Unione Sarda (che non c'è stata «alcuna esplicita volontà» di escluderlo dal Conclave e non gli è mai stato chiesto di rinunciare al privilegio. Feedpress.me - Becciu: "Ingiusto escludermi dal Conclave, decidono i miei fratelli cardinali" Leggi su Feedpress.me Il cardinale Angeloconferma di ritenere di dover essere ammesso al. Afferma a Reuters che il suo ruolo è cambiato da quella sera del 2020, quando il Papa lo privò dei diritti del cardinalato. E oltre a confermare quanto dichiarato all’Unione Sarda (che non c'è stata «alcuna esplicita volontà» di escluderlo dale non gli è mai stato chiesto di rinunciare al privilegio.

