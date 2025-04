Beautiful Anticipazioni Puntate del 26 aprile 2025 Nuove bugie in arrivo per Steffy ma Liam non ci sta nemmeno stavolta

Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda il 26 aprile 2025 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che Liam scoprirà che Finn non ha informato Steffy della relazione tra Sheila e Deacon e deciderà di chiamarla lui. Intanto Hope tornerà da Deacon per pregarlo di lasciare la Carter ma sarà un altro insuccesso. Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntate del 26 aprile 2025: Nuove bugie in arrivo per Steffy ma Liam non ci sta... nemmeno stavolta! Leggi su Comingsoon.it Scopriamo insieme ledellediin onda il 26su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo chescoprirà che Finn non ha informatodella relazione tra Sheila e Deacon e deciderà di chiamarla lui. Intanto Hope tornerà da Deacon per pregarlo di lasciare la Carter ma sarà un altro insuccesso.

