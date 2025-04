Beautiful Anticipazioni Puntate Americane Hope Schiaffeggia Brooke Nuova trasferta in Italia

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Hope litiga con Brooke che la caccia di casa! Ridge resta con Taylor. Daphne Rose vuole Carter.Beautiful Anticipazioni: nuovi episodi girati nel Belpaese! Hope perde il controllo con Brooke che viene rifiutata da Ridge! Daphne confessa a Steffy di essersi innamorata di Carter Walton!Brooke si convincerà erroneamente di poter rifare breccia nel cuore di Ridge che la rifiuterà preferendo restare con Taylor! Inoltre avrà luogo un durissimo scontro con Hope! Le Anticipazioni Beautiful sulle Puntate Americane promettono grandi copi di scena! Le news USA rivelano che presto, verranno girati nuovi episodi in Italia che avranno come location la Campania e, più precisamente, Napoli e Capri! Intanto, Brooke tuonerà contro Hope arrivando a cacciarla dallo chalet. Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Hope Schiaffeggia Brooke! Nuova trasferta in Italia! Leggi su Uominiedonnenews.it litiga conche la caccia di casa! Ridge resta con Taylor. Daphne Rose vuole Carter.: nuovi episodi girati nel Belpaese! Hope perde il controllo conche viene rifiutata da Ridge! Daphne confessa a Steffy di essersi innamorata di Carter Walton!si convincerà erroneamente di poter rifare breccia nel cuore di Ridge che la rifiuterà preferendo restare con Taylor! Inoltre avrà luogo un durissimo scontro con Hope! Lesullepromettono grandi copi di scena! Le news USA rivelano che presto, verranno girati nuovi episodi inche avranno come location la Campania e, più precisamente, Napoli e Capri! Intanto,tuonerà contro Hope arrivando a cacciarla dallo chalet.

