Bbc Grosseto sfida Nettuno anticipati gli incontri per i funerali di Papa Francesco

Grosseto all’esame del Nettuno. La formazione guidata da Carlo Del Santo, dopo la decisione del Coni di sospendere tutta l’attività sportiva nella giornata di sabato, per i funerali di Papa Francesco, ha anticipato a oggi i suoi due impegni sul diamante laziale. Gara1, in programma alle 15,30, vedrà salire sulla collinetta i lanciatori italiani: duelleranno quindi Ettore Giulianelli (reduce da sei straordinarie riprese a Parma) e Luis Lugo (1-0, 1.64). Garbella, Robles da una parte, Pecci, Benelli e Taschini dall’altra i rilievi. Alle 20, invece, toccherà ai pitcher stranieri e comunitari: il Bbc s’affiderà a Ivan Pineyro (0-1, 3.38), con Gomez e Penalver nel bullpen; Nettuno dovrebbe schierare Luis Guzman o Anderson De Leon. Nel corso della settimana, inoltre, il direttore sportivo Filippo Olivelli ha tagliato il terza base Jamal Zalm e ha chiamato al suo posto Juremi Profar, 29 anni, originario di Curacao, uno dei punti di forza della nazionale olandese. Lanazione.it - Bbc Grosseto sfida Nettuno: anticipati gli incontri per i funerali di Papa Francesco Leggi su Lanazione.it BASEBALL A1Il Bbcall’esame del. La formazione guidata da Carlo Del Santo, dopo la decisione del Coni di sospendere tutta l’attività sportiva nella giornata di sabato, per idi, ha anticipato a oggi i suoi due impegni sul diamante laziale. Gara1, in programma alle 15,30, vedrà salire sulla collinetta i lanciatori italiani: duelleranno quindi Ettore Giulianelli (reduce da sei straordinarie riprese a Parma) e Luis Lugo (1-0, 1.64). Garbella, Robles da una parte, Pecci, Benelli e Taschini dall’altra i rilievi. Alle 20, invece, toccherà ai pitcher stranieri e comunitari: il Bbc s’affiderà a Ivan Pineyro (0-1, 3.38), con Gomez e Penalver nel bullpen;dovrebbe schierare Luis Guzman o Anderson De Leon. Nel corso della settimana, inoltre, il direttore sportivo Filippo Olivelli ha tagliato il terza base Jamal Zalm e ha chiamato al suo posto Juremi Profar, 29 anni, originario di Curacao, uno dei punti di forza della nazionale olandese.

BASEBALL Domenica di baseball. Oggi alle 13, allo stadio Scarpelli, si disputerà il secondo incontro della prima giornata di campionato tra il Bbc Grosseto e il Bsc Grosseto. Nella "casa" dei ragazzi di Enrico Vecchi, a sfidarsi sulla collinetta, saranno i lanciatori di scuola italiana. E nel Bsc Grosseto la scelta del partente sarà valutata all’ultimo minuto. A disposizione ci sono Sireus, Artitzu, Di Pietro e Giacalone. 🔗lanazione.it

Una doppia sfida complicata, ma che sicuramente dirà tanto sulla prospettiva del Bbc Grosseto edizione 2025. La doppia sfida per gli uomini di Del Santo dice Parma (alle 15 e alle 20) sul diamante della squadra emiliana. I biancorossi arrivano alla sfida contro i campioni in carica con l’obiettivo di fare bene anche se la sconfitta contro il Bsc Grosseto è stata difficile da digerire, soprattutto per l’atteggiamento per come è maturata. 🔗sport.quotidiano.net

CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 britannico, domani allo Zecchini arriva il San Donato Tavarnelle dell’ex Bonuccelli. Ex col dente avvelenato, ma anche formazione che lotta per salvarsi in maniera diretta. Le motivazioni quindi faranno la differenza in campo, visto come la formazione di Bonuccelli – sconfitta dal Follonica Gavorrano ... 🔗lanazione.it

