Bayern V Mainz line up statistiche e anteprima

anteprima della partita del Bayern contro MainzIl Bayern Monaco vincerà il loro 34 ° titolo Bundesliga in casa con tre partite da risparmiare se hanno battuto Mainz sabato e Bayer Leverkusen al secondo posto non riesce a seguire l’esempio nella loro partita in casa simultanea contro l’Augsburg 10 ° posto.I leader tedeschi in fuga sono usciti dalla Champions League all’inizio di questo mese con la sconfitta per l’Inter, ma potrebbero usurp Leverkusen come campioni se vendicassero la loro sconfitta per 2-1 a Die Nullfunfer il 14 dicembre.“Tutto è andato per Mainz e non è stato un buon gioco da noi”, ha detto il manager di Roten Vincent Kompany, riflettendo su quella perdita.“Siamo stati la squadra migliore nella maggior parte dei giochi, ma non siamo stati meglio lì. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-25 21:17:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.della partita delcontroIlMonaco vincerà il loro 34 ° titolo Bundesliga in casa con tre partite da risparmiare se hanno battutosabato e Bayer Leverkusen al secondo posto non riesce a seguire l’esempio nella loro partita in casa simultanea contro l’Augsburg 10 ° posto.I leader tedeschi in fuga sono usciti dalla Champions League all’inizio di questo mese con la sconfitta per l’Inter, ma potrebbero usurp Leverkusen come campioni se vendicassero la loro sconfitta per 2-1 a Die Nullfunfer il 14 dicembre.“Tutto è andato pere non è stato un buon gioco da noi”, ha detto il manager di Roten Vincent Kompany, riflettendo su quella perdita.“Siamo stati la squadra migliore nella maggior parte dei giochi, ma non siamo stati meglio lì.

