Bayern Monaco Mainz il pronostico di Bundesliga bavaresi verso il titolo combo consigliata

Bundesliga, che si appresta ad entrare nella 31ª giornata con l’anticipo del venerdì tra Stoccarda e Heidenheim. Domani, sabato 26 aprile, sono in programma cinque partite del massimo campionato tedesco: spicca l’incontro tra Bayern Monaco e Mainz, in campo dalle 15:30 all’Allianz Arena. I padroni di casa partono con i favori del pronostico e i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.22, mentre il pareggio e il successo della formazione ospite sono dati rispettivamente a 6.75 e 10.00. Come arrivano al match Bayern Monaco e MainzArchiviata la delusione per l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Inter, il Bayern Monaco vuole chiudere la pratica per il titolo. I bavaresi occupano la prima posizione in classifica con 72 punti, con 8 lunghezze di vantaggio sul Bayer Leverkusen, un margine rassicurante a quattro giornate dalla fine. Sololaroma.it - Bayern Monaco-Mainz, il pronostico di Bundesliga: bavaresi verso il titolo, combo consigliata Leggi su Sololaroma.it Siamo giunti alle ultime battute della, che si appresta ad entrare nella 31ª giornata con l’anticipo del venerdì tra Stoccarda e Heidenheim. Domani, sabato 26 aprile, sono in programma cinque partite del massimo campionato tedesco: spicca l’incontro tra, in campo dalle 15:30 all’Allianz Arena. I padroni di casa partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.22, mentre il pareggio e il successo della formazione ospite sono dati rispettivamente a 6.75 e 10.00. Come arrivano al matchArchiviata la delusione per l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Inter, ilvuole chiudere la pratica per il. Ioccupano la prima posizione in classifica con 72 punti, con 8 lunghezze di vantaggio sul Bayer Leverkusen, un margine rassicurante a quattro giornate dalla fine.

