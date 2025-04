Battaglie cibo e musica un weekend nella storia

storia, cultura e tradizione; un'avventura immersiva da vivere in seno agli accampamenti, assistendo da vicino alle Battaglie, alle esibizioni e ai concerti, rifocillandosi alla 'hostaria' e partecipando alle visite guidate in uno scenario punteggiato da soldati, giullari, musici e mercanti.Sabato alle 10 il via con l'apertura dei campi e del bastione San Martino, dove saranno fedelmente rivisitate la vita civile e militare ai primi del 1600 ai confini del Granducato di Toscana.

