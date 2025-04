Basta multitasking basta pasti veloci la vita non può essere una corsa continua e stressante È ora di pensare a vivere meglio La filosofia di luigi Nigro e il commento dell’esperto

vita lavorativa con quella privata, con conseguenze sia sulla qualità della vita che sulla produttività. A ritrovarsi in questa situazione è un italiano su due. In questo scenario, emerge con forza la filosofia “Slow Life”, promossa da luigi Nigro, professionista del digital e influencer, che sui suoi canali social, sotto il nome di @giginenne, invita a costruire un modello di lavoro sostenibile, che rispetti i ritmi naturali della vita e valorizzi il tempo, l’energia e il benessere personale. “Non si tratta di rallentare o rinunciare alla carriera, ma di smettere di vivere secondo i ritmi imposti dalla ‘Fast Life’, una corsa continua, stressante e priva di consapevolezza”, spiega Nigro a Vanity Fair.Che gli italiani e anche alcune aziende “Illuminate” abbiano intuito la necessità di un cambiamento sui posti di lavoro era già evidente da qualche anno. Ilfattoquotidiano.it - “Basta multitasking, basta pasti veloci: la vita non può essere una corsa continua e stressante. È ora di pensare a vivere meglio”. La filosofia di luigi Nigro e il commento dell’esperto Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ansia, stress e difficoltà nel bilanciare lalavorativa con quella privata, con conseguenze sia sulla qualità dellache sulla produttività. A ritrovarsi in questa situazione è un italiano su due. In questo scenario, emerge con forza la“Slow Life”, promossa da, professionista del digital e influencer, che sui suoi canali social, sotto il nome di @giginenne, ina costruire un modello di lavoro sostenibile, che rispetti i ritmi naturali dellae valorizzi il tempo, l’energia e il benpersonale. “Non si tratta di rallentare o rinunciare alla carriera, ma di smettere disecondo i ritmi imposti dalla ‘Fast Life’, unae priva di consapevolezza”, spiegaa Vanity Fair.Che gli italiani e anche alcune aziende “Illuminate” abbiano intuito la necessità di un cambiamento sui posti di lavoro era già evidente da qualche anno.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Manifestazione M5s Roma, giusta l'opposizione al riarmo ma non basta, occorre battersi contro UE e Nato per un mondo multipolare - Una manifestazione partecipatissima, che merita un'analisi Migliaia di persone in piazza ieri per la manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle contro il riarmo dell'Unione Europea, più precisamente contro il folle piano detto Rearm Europe, voluto da Ursula von der Leyen, vestale dei m 🔗ilgiornaleditalia.it

Tajani attacca Boldrini: «Ma basta cosa?» – Video - In una audizione congiunta alle commissioni Difesa e Esteri di Camera e Senato c’è stato anche lo spazio per un siparietto piuttosto teso tra la parlamentare di Avs, ed ex presidente della Camera, Laura Boldrini, e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tutto si è svolto quando, mentre il ministro rispondeva alle domande, in particolare sulla grave situazione umanitaria a Gaza, Boldrini ha interloquito un paio di volte interrompendolo. 🔗open.online

Fiorentina bella di notte: terza semifinale in tre anni in Conference. Coni il Celje basta il pari - Fiorentina – Celje 2-2 FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri ; Folorunsho, Mandragora (90? Adli), Cataldi, Fagioli (80? Richardson), Parisi (81? Gosens); Gudmundsson (90? Beltran), Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Baroncelli, Harder, Caprini, Romani. Allenatore: PalladinoCELJE (4-2-3-1): Silva, Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubet, Seslar, Svetlin; Matko (90? Edimilson). 🔗corrieretoscano.it

“Basta multitasking, basta pasti veloci: la vita non può essere una corsa continua e stressante. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Obesità nei bambini, basta un solo cucchiaio di troppo a pasto per fare danni - Basta un cucchiaio in più al giorno per determinare ... Un cucchiaio di troppo a pasto = 11 calorie in più La ricerca è stata condotta da un team dello University College di Londra, che è ... 🔗msn.com