Basket Serie B Interregionale La Goldengas Senigallia chiude in casa con un match ininfluente

Senigallia, 25 aprile 2025 – La Goldengas Senigallia chiude la seconda fase con un match del tutto ininfluente.I biancorossi infatti pur perdendo a Vasto prima della sosta pasquale, hanno approfittato del ko del Teramo per ottenere la salvezza matematica con una giornata di anticipo nella seconda fase, girone Play-In Out e possono così affrontare con serenità il match conclusivo di domenica, 27 aprile, alle ore 18, contro il Palestrina.Si gioca al PalaPanzini dove sale un quintetto laziale decisamente deludente in questa seconda fase, stante il valore del roster.Palestrina sulla carta invece dovrebbe essere più motivato: impossibilitato sia a raggiungere la salvezza diretta (prime 3, che saranno Val di Ceppo, Civitanova e Goldengas Senigallia), sia senza rischi di retrocedere direttamente (soltanto l’ultima), la squadra laziale attualmente è nona con 16 punti ma potrebbe essere scavalcata dal Castel San Pietro (14) e perdere una posizione in vista dei play-out: Castel San Pietro infatti sarebbe in vantaggio in caso di arrivo a pari punti negli scontri diretti avendo perso nel Lazio di 2 punti vincendo poi in casa di 18. Leggi su .com Domenica 27 aprile contro Palestrina alle ore 18, 25 aprile 2025 – Lala seconda fase con undel tutto.I biancorossi infatti pur perdendo a Vasto prima della sosta pasquale, hanno approfittato del ko del Teramo per ottenere la salvezza matematica con una giornata di anticipo nella seconda fase, girone Play-In Out e possono così affrontare con serenità ilconclusivo di domenica, 27 aprile, alle ore 18, contro il Palestrina.Si gioca al PalaPanzini dove sale un quintetto laziale decisamente deludente in questa seconda fase, stante il valore del roster.Palestrina sulla carta invece dovrebbe essere più motivato: impossibilitato sia a raggiungere la salvezza diretta (prime 3, che saranno Val di Ceppo, Civitanova e), sia senza rischi di retrocedere direttamente (soltanto l’ultima), la squadra laziale attualmente è nona con 16 punti ma potrebbe essere scavalcata dal Castel San Pietro (14) e perdere una posizione in vista dei play-out: Castel San Pietro infatti sarebbe in vantaggio in caso di arrivo a pari punti negli scontri diretti avendo perso nel Lazio di 2 punti vincendo poi indi 18.

Basket femminile, Serie A1: Venezia e Campobasso volano in semifinale - Secondo turno dei playoff nel massimo campionato italiano femminile di basket, dove Schio l’altro giorno aveva già staccato il biglietto per le semifinali. In campo, oggi, invece c’erano San Martino di Lupari, Faenza e Geas Sesto San Giovanni chiamate a vincere gara-2 per tenere aperte le serie rispettivamente contro Tortona, Venezia e Campobasso. Ecco come andata. SAN MARTINO DI LUPARI – TORTONA 70-59 A San Martino di Lupari il primo tempo vive sul filo dell’equilibrio, con Tortona che nel primo quarto prova a fare la partita, chiudendo sul +5, ma nei secondi dieci minuti sono le padrone di ... 🔗oasport.it

Basket serie B Femminile. Aymarà Costone si impone sulla Number 8 - COSTONE 55 NUMBER 8 45 COSTONE: Casini, Becatti, Pastorelli ne, Zanelli ne, Skapin 16, Sposato, Pierucci 2, Bonaccini 21, Nanni 5, Sabia 7, Wiegand, Parodi 4. Coach: Fattorini. NUMBER 8 MASSA VERSILIA: Mbaye 8, Maiocchi 3, Ratti 8, Amedei ne, Guerriei 9, Candelori 10, Varone 2, Diakhoumpa 5, Giazzon ne, Murgese. Coach: Sturlese. Arbitri: Sizzi, Vumbanca. Parziali: 16-7, 34-21, 38-29. SIENA – Bella vittoria per l’Aymarà Costone che al PalaOrlandi ha fatto suo il match contro la Number 8. 🔗sport.quotidiano.net

Basket serie c. Baskérs, stasera vietato distrarsi a Castel Guelfo - Sfida non semplice per i Baskérs Forlimpopoli che, stasera alle 18.30, saranno di scena sul parquet del PalaMarchetti per affrontare il Guelfo Basket in una sfida da non sottovalutare. Gli emiliani, infatti, pur navigando nelle zone basse della classifica, sono reduci da tre successi consecutivi e a provano ad avvicinare la salvezza. Il quintetto è di tutto rispetto: l’ex di giornata è il play Lorenzo Benedetti, mentre sugli esterni Naldi (quasi 15 punti di media) e il nuovo arrivato Reiner portano talento e imprevedibilità, che si aggiungono alla bidimensionalità di giocatori come Bergami, ... 🔗sport.quotidiano.net

