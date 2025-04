Basket impegni casalinghi per Trento Brescia e Virtus Bologna in Serie A Trasferte per Olimpia Milano e Trapani

Serie A di Basket volge quasi al termine della regular season 2024-2025, con la ventottesima giornata in programma tra domenica e lunedì sera dopo la decisione presa su indicazione del Presidente del CONI Giovanni Malagò di non giocare domani sabato 26 aprile giorno in cui si svolgeranno i funerali di di Papa Francesco: ecco le sfide che quindi ci attendono.Una sorta di lunch match quello delle 11:30 di domenica 27 aprile tra la Dolomiti Energia Trentino e la Dinamo Sassari: l'Aquila non vuole perdere punti dal duo di testa composto da Virtus Bologna e Trapani Sharks, mentre il Banco di Sardegna si trova in una situazione tranquilla di classifica. Alle ore 17:30 la Givova Scafati cerca una vittoria per mantenere ancora vive le speranze di salvezza contro la Nutribullet Treviso, mentre alla stessa ora i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano faranno visita alla Bertram Derthona Tortona per agganciare Brescia e Trento a quota 38 punti.

