Basket femminile Venezia espugna Campobasso e conquista la finale di Serie A

Venezia la finale del massimo campionato italiano femminile di Basket, dopo che la Reyer è riuscita per la seconda volta a espugnare il campo di Campobasso e chiudere la Serie di semifinale. La ha fatto dopo l’ennesimo match combattutissimo, dove le padrone di casa hanno a lungo sognato di portare la semifinale alla bella, ma in una serata dalle percentuali basse a imporsi sono state Kuier e compagne.LA MOLISANA MAGNOLIA Campobasso-UMANA REYER Venezia 59-61Match che, come da previsione, è molto equilibrato, con le due formazioni che nel primo quarto si alternano al comando, rispondendo colpo su colpo ai canestri avversari. La prima fiammata è firmata Campobasso, proprio nel finale del quarto, quando le padrone di casa mettono a segno un mini parziale che chiude il quarto sul 15-10. Oasport.it - Basket femminile: Venezia espugna Campobasso e conquista la finale di Serie A Leggi su Oasport.it Sarà Schio-ladel massimo campionato italianodi, dopo che la Reyer è riuscita per la seconda volta are il campo die chiudere ladi semi. La ha fatto dopo l’ennesimo match combattutissimo, dove le padrone di casa hanno a lungo sognato di portare la semialla bella, ma in una serata dalle percentuali basse a imporsi sono state Kuier e compagne.LA MOLISANA MAGNOLIA-UMANA REYER59-61Match che, come da previsione, è molto equilibrato, con le due formazioni che nel primo quarto si alternano al comando, rispondendo colpo su colpo ai canestri avversari. La prima fiammata è firmata, proprio neldel quarto, quando le padrone di casa mettono a segno un mini parziale che chiude il quarto sul 15-10.

