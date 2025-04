Basket Eurolega Monaco e Olympiacos allungano sul 2 0

Monaco e l’Olympiacos Pireo, che bissano il successo di gara-1 dei playoff e ora sono a una sola vittoria dalle Final Four di Dubai. Doppia sconfitta, dunque, per le formazioni spagnole del Barcellona e del Real Madrid, che ora sono spalle al muro e non potranno più permettersi una sconfitta se vorranno ribaltare i pronostici.AS Monaco – FC BARCELLONA 92-79 (2-0)Il Monaco vuole subito mettere in chiaro le cose e dopo un primo quarto equilibrato, proprio nell’ultimo minuto, dalla lunetta, i francesi allungano fino al 26-19 con cui si chiudono i primi dieci minuti. Una tripla di Loyd vale il +10 a inizio secondo quarto, ma il Barcellona non molla e torna subito in partita. Il Monaco, però, tiene sempre il muso avanti – guidato dai 15 punti di Diallo e i 12 di Jaiteh – e riallunga nel finale andando al riposo in vantaggio 49-40. Oasport.it - Basket: Eurolega, Monaco e Olympiacos allungano sul 2-0 Leggi su Oasport.it Volano l’Ase l’Pireo, che bissano il successo di gara-1 dei playoff e ora sono a una sola vittoria dalle Final Four di Dubai. Doppia sconfitta, dunque, per le formazioni spagnole del Barcellona e del Real Madrid, che ora sono spalle al muro e non potranno più permettersi una sconfitta se vorranno ribaltare i pronostici.AS– FC BARCELLONA 92-79 (2-0)Ilvuole subito mettere in chiaro le cose e dopo un primo quarto equilibrato, proprio nell’ultimo minuto, dalla lunetta, i francesifino al 26-19 con cui si chiudono i primi dieci minuti. Una tripla di Loyd vale il +10 a inizio secondo quarto, ma il Barcellona non molla e torna subito in partita. Il, però, tiene sempre il muso avanti – guidato dai 15 punti di Diallo e i 12 di Jaiteh – e riallunga nel finale andando al riposo in vantaggio 49-40.

