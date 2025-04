Basket Eurolega Larkin trascina l’Efes contro il Panathinaikos

Eurolega con un’affermazione casalinga ed esterna. Il Fenerbahce si ripete contro il Paris Basketball chiudendo per 89-72 in un confronto che dura per circa venti minuti. Nell’altra gara di giornata l’Efes Pilsen compie l’impresa, andando a vincere in casa del Panathinaikos per 76-79 con un super Shane Larkin che la decide nelle battute conclusive. A distanza di quarantotto ore dalla sofferta vittoria contro i francesi in gara 1, i turchi non fanno sconti nel secondo appuntamento della serie. Mattatore della serata è Tarik Biberovic autore di venti punti con 7/9 al tiro così come in evidenza ci finisce anche Nigel Hayes-Davis che ne iscrive sedici a referto conditi da sette rimbalzi e ventisei di valutazione. Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: Larkin trascina l’Efes contro il Panathinaikos Leggi su Sport.quotidiano.net Bologna, 24 aprile 2025 – Sorridono le due squadre di Instabul nelle gare 2 dei playoff dicon un’affermazione casalinga ed esterna. Il Fenerbahce si ripeteil Parisball chiudendo per 89-72 in un confronto che dura per circa venti minuti. Nell’altra gara di giornataPilsen compie l’impresa, andando a vincere in casa delper 76-79 con un super Shaneche la decide nelle battute conclusive. A distanza di quarantotto ore dalla sofferta vittoriai francesi in gara 1, i turchi non fanno sconti nel secondo appuntamento della serie. Mattatore della serata è Tarik Biberovic autore di venti punti con 7/9 al tiro così come in evidenza ci finisce anche Nigel Hayes-Davis che ne iscrive sedici a referto conditi da sette rimbalzi e ventisei di valutazione.

